Общество

ИзвестияИзвестияЗапашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 6 декабря. По его словам, это высказывание не касается обычных футбольных фанатов.
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с чего всё началось

Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть лет

После презентации проекта Народный артист России, дрессировщик и генеральный директор Большого цирка Эдгард Запашный дал интервью корреспондентам "Спорта День за Днем", из которого вы узнаете: – что общего в профессиях Запашного и Черчесова?
Спорт день за днем01:21

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Дзюба объяснил слова про фашистов. Запашный предложил крошить фанатов. Каррера нашел работу!

Спорт-Экспресс10:00

Тихонов раскритиковал Запашного за слова о фанатах

Спорт день за днем06:59

Милонов: «Запашный был не в настроении. Он не может вызвать ОМОН и применить силу против фанатов»

Sport24.ru08:43

Член комитета по этике РФС прокомментировал слова Запашного о фанатах

РИА Новости06:35

Запашный призвал «крошить» матерящихся болельщиков

Московский Комсомолец05:09

Экс-игрок сборной России оценил призыв фанатов «Спартака» уходить с матчей

Газета.Ru10:41

Запашный заявил о желании «покрошить» матерящихся футбольных фанатов

РБК06:07
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
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Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
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В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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RT на русском 11:24
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Экс-депутат Рады с оружием в руках призвала украинцев выйти на митинг

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Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding

Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.
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Зенит — Динамо 1:0 (1-й тайм)

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Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Lenta.ru 10:59
Общество

The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов

Журналисты выяснили, что патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом компании, о которой говорится в расследованиях ФБК о банке ВТБ, телеведущей Наиле Аскер-Заде и жене Медведева Издание The Bell 6 декабря выпустило материал о том, что глава РПЦ летал на самолете Gulfstream G450.
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Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Политика

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
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Актер Федор Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов рассказал о будущем популярного телесериала «Сваты».
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Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

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Космос

Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты

Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
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Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.
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Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 08:26
Происшествия

Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter.
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Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
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Уходящее десятилетие станет самым теплым за историю метеонаблюдений

Уходящее десятилетние (период с начала 2010 по конец 2019 годов) претендует на статус самого теплого десятилетия за всю историю метеонаблюдений на планете, заявляют представители Всемирной метеорологической организации.
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Кино

«Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC

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Турция заявила, что способна возобновить военную операцию в Сирии

Турция может возобновить военную операцию в Сирии "Источник мира", если соглашения с Россией и США не будут выполняться, передает РИА Новости.
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Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
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Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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Происшествия

Экс-росгвардейцев арестовали за взяточничество

По данным следствия, в июне этого года обвиняемые создали видимость изъятия наркотиков у мужчины, после чего потребовали с него взятку в размере 50 тысяч рублей.
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В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

О планах Apple по выпуску новых пяти моделей популярных смартфонов заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
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Дмитрий Медведев выделил Нижегородской области дополнительный миллиард

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках программы поощрения эффективных регионов утвердил список регионов, которые разделят грант в 45 миллиардов рублей.
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Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

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Эдгард Запашный
Телеведущий
Представитель известной цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Народный артист Российской Федерации. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».
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