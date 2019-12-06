Общество
ИзвестияЗапашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 6 декабря. По его словам, это высказывание не касается обычных футбольных фанатов.
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с чего всё началось
После презентации проекта Народный артист России, дрессировщик и генеральный директор Большого цирка Эдгард Запашный дал интервью корреспондентам "Спорта День за Днем", из которого вы узнаете: – что общего в профессиях Запашного и Черчесова?Спорт день за днем01:21
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Общество
Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
Политика
Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке
Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Игры
Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding
Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.
Футбол
Зенит — Динамо 1:0 (1-й тайм)
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Общество
The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов
Журналисты выяснили, что патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом компании, о которой говорится в расследованиях ФБК о банке ВТБ, телеведущей Наиле Аскер-Заде и жене Медведева Издание The Bell 6 декабря выпустило материал о том, что глава РПЦ летал на самолете Gulfstream G450.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Политика
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Кино
Актер Федор Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о будущем популярного телесериала «Сваты».
Космос
Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты
Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Происшествия
Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток
Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter.
Общество
Уходящее десятилетие станет самым теплым за историю метеонаблюдений
Уходящее десятилетние (период с начала 2010 по конец 2019 годов) претендует на статус самого теплого десятилетия за всю историю метеонаблюдений на планете, заявляют представители Всемирной метеорологической организации.
Кино
«Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC
Армия и оружие
Турция заявила, что способна возобновить военную операцию в Сирии
Турция может возобновить военную операцию в Сирии "Источник мира", если соглашения с Россией и США не будут выполняться, передает РИА Новости.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Происшествия
Экс-росгвардейцев арестовали за взяточничество
По данным следствия, в июне этого года обвиняемые создали видимость изъятия наркотиков у мужчины, после чего потребовали с него взятку в размере 50 тысяч рублей.
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В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Гаджеты
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
О планах Apple по выпуску новых пяти моделей популярных смартфонов заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
Экономика
Дмитрий Медведев выделил Нижегородской области дополнительный миллиард
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках программы поощрения эффективных регионов утвердил список регионов, которые разделят грант в 45 миллиардов рублей.
Общество