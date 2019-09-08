Энергетика
КоммерсантъЗапасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook. Компания уточнила, что закачивает по 78 млн куб. м газа в день.
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«Наибольший уровень». Запасы газа в хранилищах Украины достигли 18,7 млрд кубометров
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