Энергетика
КоммерсантъЗапасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook. Компания уточнила, что закачивает по 78 млн куб. м газа в день.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:12, Вашингтон
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
РИА Новости 20:33
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия 14:44
Футбол
Фанаты аргентинской «Химнасии» устроили невероятную встречу Марадоне
Фанаты аргентинского клуба «Химнасия» из Ла-Платы очень тепло поприветствовали нового главного тренера команды — легенду мирового футбола Диего Марадону.
Sport24.ru 18:27
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Известия 22:06
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Московский Комсомолец 14:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Алтайская правда вчера в 22:44
Политика
Действующий мэр Новосибирска заявил о своей победе на выборах
Кандидат в мэры Новосибирска от КПРФ, действующий градоначальник Анатолий Локоть заявил журналистам через два часа после закрытия избирательных участков о своей победе на выборах.
РИА Новости 12:30
Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Evo-rus.com 06 сентября в 14:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Культура
Впервые в Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»
14 сентября в Туле на территории городского пространства «Искра» впервые в регионе пройдет фестиваль «Национальный квартал».
MySLO.ru 07:42
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Политика
Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости 20:20
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru 14:28
Политика
Эмир Кувейта отложил встречу с Трампом из-за госпитализации
Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отложил встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за своей госпитализации.
Российская газета 22:21
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Политика
На выборах губернатора Волгоградской области лидирует Бочаров
Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров («Единая Россия») набирает 65,64% после обработки 0,07% протоколов.
Коммерсантъ 15:48
Политика
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Политика
В Севастополе стартовали выборы депутатов Заксобрания
Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя проходят 8 сентября, в единый день голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:01
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.
РБК 04:44
Авто
Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии
В промышленной зоне в пригороде сирийской столицы на единственном в республике автозаводе налажено серийное производство микроавтобусов.
ФАН 22:24
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Здоровье
Эксперты определили лучшие продукты от запора
Чтобы справиться с проблемой запоров, медики советуют корректировать рацион и употреблять определенные продукты.
MedikForum.ru 13:38
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21