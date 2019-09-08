Энергетика
КоммерсантъЗапасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook. Компания уточнила, что закачивает по 78 млн куб. м газа в день.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 09:19, Вашингтон
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Футбол
Инсинье хочет продлить контракт с «Наполи»
Sports.ru 07:45
Космос
Робот Федор вернулся с МКС на Землю
Первый побывавший на МКС российский робот Федор благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщает Роскосмос.
ФАН 06 сентября в 19:12
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам с предложением проголосовать за своих кандидатов на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, так как именно городской парламент во многом определяет судьбу города.
ТАСС 08:03
Армия и оружие
Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота
По легенде маневров, террористы уже готовились принять самолет с подкреплением, но спецназ обнаружил их базу и, изучив подходы к объекту и сняв часовых, бойцы спецподразделения начали штурм.
ТК Звезда 05:23
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru вчера в 12:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
В Севастополе опубликовали новые данные по явке избирателей
РИА Новости Крым 06:12
Футбол
«Ювентус» планирует переманить де Хеа
«Ювентус» планирует переманить голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает Mirror.
Чемпионат 03:32
Происшествия
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 01:15
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Общество
В Горизбиркоме Петербурга опровергли фейковые новости о нарушениях
Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин заявил, что выборы в Северной столице проходят спокойно, а существенных нарушений в ходе голосования не выявлено.
REGNUM 09:04
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня вчера в 08:59