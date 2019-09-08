Энергетика
КоммерсантъЗапасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook. Компания уточнила, что закачивает по 78 млн куб. м газа в день.
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Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Гаджеты
Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей
iXBT.com вчера в 12:23
Кино
«Джокер» получил главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля
Главный приз, «Золотой Лев», достался фильму «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли – картина Тодда Филлипса стала первым кинокомиксом в истории, удостоившимся этой престижной награды.
Фильм Про вчера в 14:30
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Назван срок поставок С-400 в Индию
Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.
Lenta.ru 07:53
Общество
Сечин назвал прибыль «Роснефти»своей ответственностью перед людьми
"Карл Маркс уже давно сказал, что капиталист ради прибыли на многое будет готов", - сказал Сечин.
Интерфакс 07:28
Автоспорт
Райкконен получит новый мотор и стартует с пит-лейн
Авария Кими Райкконена в финале квалификации не привела к повреждению силовой установки, однако из-за замены коробки передач он должен был стартовать 15-м.
F1news.ru 06:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%
Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Теннис
Серена Уильямс уступила Бьянке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная победительница турниров Большого шлема по теннису, уступила в финале 19-летней канадской спортсменке Бьянке Андрееску, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 18:23
Футбол
Тиаго Силва: «Слава богу, что Неймар остался в „ПСЖ“»
Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал тот факт, что нападающий команды Неймар остался в клубе.
Sport24.ru 07:02
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
МИД Нидерландов подтвердил допрос Цемаха до обмена между РФ и Украиной
Свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить на Украине до того, как он поучаствовал в обмене заключенными между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 00:03
Армия и оружие
Американский конгрессмен обвинил военных в сокрытии сведений об НЛО
ИА «Ореанда-Новости» Газета Politico сообщила, что член комитета по национальной безопасности Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Марк Уокер обвинил командование Военно-морских сил (ВМС) страны в сокрытии сведений о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО).
Ореанда-Новости 08:18
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Футбол
Людовик Жюли вернулся в «Монако»
Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.
Sport24.ru вчера в 23:53
Авто
Появилось первое изображение родстера Ferrari 812 Superfast
Спайдер на базе 812 Superfast станет первым серийным переднемоторным суперкаром Ferrari с открытым верхом и мотором V12.
Motor 07:59
Происшествия
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Армия и оружие
Дания отправит свои войска в Сирию
Вооруженные силы Дании направят свои войска в Сирию, чтобы помочь возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществлять боевые действия, направленные против ИГИЛ*.
ТК Звезда 05:28
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия
В Петербурге члена избиркома облили зеленкой
Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Политика
Явка на выборах в Волгоградской области на 12:00 превысила 15 %
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:21
Политика
В Петербурге зафиксированы фейковые сообщения о нарушениях
Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала несколько фейковых сообщений о нарушениях на выборах, сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин.
Ридус 08:27