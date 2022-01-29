"Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла", — говорится в комментарии посла, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует отключить Россию от платежной системы SWIFT, заявил в интервью Die Welt председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.