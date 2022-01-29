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Запасы газа в ПХГ в Европе упали ниже 40%

Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 40-процентной отметки.
Интерфакс
Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 42,8 млрд куб. м газа - на 15,9 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.
ТАСС
Меньше всего заполнены ПХГ у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%).
Коммерсантъ
Хранилища Германии наполнены на 38%, Франции - на 37,4%, Италии - на 50,9%, Великобритании - на 67,2%.
ТАСС

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Поставки СПГ в Европу в январе стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений
ТАСС14:11
Заполненность газовых хранилищ Европы ниже 40%
Эхо Москвы02:32
Заполненность европейских хранилищ газом опустилась ниже 40%
Коммерсантъ02:55
Заполненность подземных газовых хранилищ Европы опустилась ниже 40%
RT на русском02:38
Запасы газа в ПХГ в Европе упали ниже 40%
Интерфакс02:38
Заполненность газом европейских хранилищ стала меньше 40%
Газета.Ru02:34
Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 40%
Российская газета03:20

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