ИнтерфаксЗапасы газа в ПХГ в Европе упали ниже 40%Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 40-процентной отметки.ИнтерфаксСейчас в европейских хранилищах находится порядка 42,8 млрд куб. м газа - на 15,9 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.ТАССМеньше всего заполнены ПХГ у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%).КоммерсантъУ Великобритании хранилища заполнены на 67,2%, у Германии — на 38%, Италии — на 50,9%, Франции — на 37,4%.КоммерсантъЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаRuposters.ruRT на русскомФАНЭкономика сегодняНародные новостиНовостной фронтLife.ruГазета.RuИА Красная ВеснаПодробнее о событииЗапасы газа в европейских хранилищах упали ниже 40%Российская газета03:20Заполненность европейских хранилищ газом опустилась ниже 40%Коммерсантъ02:55Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 40%ТАСС02:07Запасы газа в ПХГ в Европе упали ниже 40%Интерфакс02:38Заполненность газом европейских хранилищ стала меньше 40%Газета.Ru02:34Заполненность газовых хранилищ Европы ниже 40%Эхо Москвы02:32Заполненность подземных газовых хранилищ Европы опустилась ниже 40%RT на русском02:38Показать ещёОценить1Поделиться