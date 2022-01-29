Будьте в Плюсе

Запасы газа в ПХГ в Европе упали ниже 40%

Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 40-процентной отметки.
Интерфакс
Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 42,8 млрд куб. м газа - на 15,9 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.
ТАСС
Меньше всего заполнены ПХГ у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%).
Коммерсантъ
У Великобритании хранилища заполнены на 67,2%, у Германии — на 38%, Италии — на 50,9%, Франции — на 37,4%.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 40%
Российская газета03:20
Заполненность европейских хранилищ газом опустилась ниже 40%
Коммерсантъ02:55
Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 40%
ТАСС02:07
Запасы газа в ПХГ в Европе упали ниже 40%
Интерфакс02:38
Заполненность газом европейских хранилищ стала меньше 40%
Газета.Ru02:34
Заполненность газовых хранилищ Европы ниже 40%
Эхо Москвы02:32
Заполненность подземных газовых хранилищ Европы опустилась ниже 40%
RT на русском02:38

Интересное

Песков не исключил встречи Путина с Зеленским на Олимпиаде в Пекине

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
РБК07:42

The Telegraph сообщила о скорой роковой ошибке президента России Путина из-за Украины

Автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин опубликовал материал, в котором предрекает, что президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение напасть на Украину.
Lenta.ru05:32

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта России

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Токарева от должности.
Lenta.ru07:53

Президент Токаев заявил о захвате аэропорта Алма-Аты с целью обеспечения прохода боевиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков был захвачен с целью обеспечить проход в город боевиков, прилетевших под видом гастарбайтеров.
Lenta.ru08:16
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Сбежавший из Польши солдат Чечко обратился в Гаагский суд

Польский солдат Эмиль Чечко, который бежал в Белоруссию, подал иск в Гаагский суд о гибели людей на польско-белорусской границе во время миграционного кризиса.
РБК08:25

Как проходили сборы военнообязанных - видео Минобороны

Учебные сборы военнообязанных, проводимые в Н-ской воинской части согласно утвержденному министром обороны плану, завершены, сообщает Минобороны Азербайджана.
Sputnik Азербайджан08:33

АВТОВАЗ приостановил продажи внедорожников LADA Niva Travel

АВТОВАЗ с 28 января 2022 года ввел ограничения сбыта всех непроданных внедорожников LADA Niva Travel, которые находятся в распоряжении дилеров, с целью гарантирования потребительских свойств.
Автостатвчера в 09:08

Путин поручил проработать вопрос о выплатах пенсий бездомным и оказании им медпомощи

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по регистрации лиц без определенного места жительства, а также по выплатам им пенсий и оказанию медпомощи.
РБК07:06

Спасатели нашли тело утонувшей на Крещение 19 января жительницы Ленинградской области

Сам инцидент произошел 19 января. На глазах у своих детей женщина прыгнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж.
Lenta.ru17:17

Врач Каган: против коронавируса следует запастись жаропонижающими средствами

Заслуженный врач России Михаил Каган в интервью KP.RU перечислил лекарства, которые следует держать в домашней аптечке на случай первых симптомов коронавируса, в том числе штамма "омикрон".
Газета.Ru07:37