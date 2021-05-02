Запасы газа в подземных хранилищах Европы к концу апреля снизились до 29,91% (с мартовских 30,06%), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Снижение запасов в этом месяце было зафиксировано впервые за историю существования базы GIE (с 2011 года).

С чего всё началось Запасы газа в хранилищах Европы сократились впервые в апреле Запасы газа в подземных хранилищах Европы за апрель 2021 года не выросли, а сократились - впервые за историю наблюдений публичной базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). На 31 марта уровень запасов был 30,06%, а на 30 апреля - 29,91%. Интерфакс 07:24