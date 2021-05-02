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Экономика

Запасы газа в хранилищах Европы впервые за 10 лет сократились в апреле

Запасы газа в подземных хранилищах Европы к концу апреля снизились до 29,91% (с мартовских 30,06%), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Снижение запасов в этом месяце было зафиксировано впервые за историю существования базы GIE (с 2011 года).В источнике
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С чего всё началось

Запасы газа в хранилищах Европы сократились впервые в апреле

Запасы газа в подземных хранилищах Европы за апрель 2021 года не выросли, а сократились - впервые за историю наблюдений публичной базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). На 31 марта уровень запасов был 30,06%, а на 30 апреля - 29,91%.
Интерфакс07:24

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Запасы газа в Европе сократились до рекордно низкого уровня

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В хранилищах Европы впервые сократились запасы газа

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