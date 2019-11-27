Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальЗапасы нефти США продолжают расти

Коммерческие запасы нефти США (без учета стратегического резерва) по итогам прошлой недели увеличились на 1,572 млн баррелей (0,3%) и достигли 451,952 млн барр. Об этом сообщило в среду Управление энергетической информации американского Минэнерго.
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