Энергетика
Нефтегазовая вертикальЗапасы нефти США продолжают расти
Коммерческие запасы нефти США (без учета стратегического резерва) по итогам прошлой недели увеличились на 1,572 млн баррелей (0,3%) и достигли 451,952 млн барр. Об этом сообщило в среду Управление энергетической информации американского Минэнерго.
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Здоровье
Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Энергетика
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Футбол
ЦСКА — Лудогорец 1:1
Футболисты ЦСКА на 76-й минуте матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» сравняли счет – 1:1. Мяч забил Федор Чалов.
Общество
Театр.doc пожаловался на полицейские проверки трёх спектаклей
Полиция начала проверку трёх спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Космос
ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете
Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
Здоровье
Будет создан единый регистр получателей льготных лекарств
В России будет создан единый регистр получателей льготных лекарственных средств.
Политика
Министр обороны Британии увидел в России «реальную угрозу» для НАТО
Россия «представляет реальную угрозу» для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Армия и оружие
Асад назвал оккупацией незаконное присутствие Франции в Сирии
Президент Сирии Башар Асад назвал оккупацией присутствие французских войск без разрешения официального Дамаска на территории республики.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Транспорт
Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Общество
«Аэрофлот» предлагает создать компанию для защиты аэропортов от птиц
Группа компаний «Аэрофлот» предложила создать компанию для повышения орнитологической защиты аэропортов.
Политика
CNN: администрация Трампа сократит выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Хоккей
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Общество
Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»
В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Армия и оружие
КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра
Происшествия
Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
Политика
Военный эксперт США потребовал у Вашингтона признать Крым российским
Эксперт отметил, что есть несколько причин, по которым США должны смириться с принадлежностью Крымского полуострова.
Экономика
Госстат: Задолженность по зарплате на Украине увеличилась на 9,5%
Общая задолженность по выплате заработной платы Украиной в октябре 2019 года выросла на 9,5%, Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Энергетика