За минувшую неделю — с 30 мая по 5 июня — коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,1% — до уровне 538,1 млн баррелей. Это исторический максимум с 1982 года, когда в США начали вести учет коммерческих запасов нефти.

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 1,9K

Общество Связанная с Мамутом компания подала иск против владельца Nginx в США Компания Nginx была приобретена американской F5 Networks в 2019 году за $650 млн. 12 декабря Rambler Group заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx, поскольку софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов. 1

Футбол Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть» Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.

Общество Выявлены популярные схемы обмана россиян В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции. 5

Гаджеты Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров Microsoft признала проблему, связанную с исчезновением принтеров из ОС Windows.

Происшествия Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей. 1

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 2

Футбол Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 27

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 199

Космос Камни на поверхности астероида Бенну разрушает солнечный свет Ученые впервые зарегистрировали разрушающее воздействие солнечного света на камни на поверхности астероида.

Происшествия Михаила Ефремова увезли из суда Актер Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН покинул здание Таганского суда Москвы, который чуть ранее принял решение отправить его под домашний арест по делу о ДТП, повлекшем смерть человека. 6,9K

Политика Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией. 402

Единоборства Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на главные бои 251-го номерного турнира промоушена в комментариях под записью с анонсом ивента в Instagram ESPN MMA.

Происшествия Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. 701