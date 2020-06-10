Энергетика
RT на русскомЗапасы нефти в США достигли исторического рекорда
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года. При этом отмечается, что запасы на крупнейшем в Соединённых Штатах терминале в Кушинге уменьшились на 2,3 млн баррелей и составили 49,4 млн.
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Экономика
В Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%
С 1 июля в Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%. Об этом в среду, 10 июня, на совещании с главами городов и районов рассказала министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц.
Эхо Москвы в Челябинске 08:18
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 284 человека
За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 284 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в среду, 10 июня.
Kursk.com 03:38
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Культура
«Первый канал» объяснил кадры протестов в США вместо титров «Брата-2»
Rambler News Service 08 июня в 04:39
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Общество
В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты
В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России 06:02
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Кино
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel.
Lenta.ru 11:21
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Происшествия
В Новой Москве обрушился автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления.
ТАСС 11:15
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Авто
Автомобилистов России затронут летом три нововведения
Уже с 1 июня заработали новые условия — теперь скидка в 10% при оформлении кредита дается на машины, максимальная стоимость которых составляет 1,5 млн рублей вместо прежних 1 млн.
32CARS.ru 08 июня в 00:33
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Авто
Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
Киберспорт
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Хоккей
Хоккеист Маккиннон считает, что Панарин должен выиграть «Харт Трофи»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон считает, что российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин должен выиграть "Харт Трофи".
Газета.Ru 08:52
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 04:03
Происшествия
ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
Российская газета 08:04
Шоу-бизнес
Панин заявил, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму
Актер Алексей Панин заявил, что Михаила Ефремова, по вине которого произошла смертельная авария, нельзя сажать в тюрьму.
YA62.ru 02:05