Энергетика
RT на русскомЗапасы нефти в США достигли исторического рекорда
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года. При этом отмечается, что запасы на крупнейшем в Соединённых Штатах терминале в Кушинге уменьшились на 2,3 млн баррелей и составили 49,4 млн.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала показали последний выпуск передачи "Пусть говорят" с участием журналистки Юлии Норкиной в качестве эксперта шоу.
РИА Новости 08 июня в 19:07
Экономика
Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»
Из-за более позднего ввода комплекса в эксплуатацию телецентр недополучил в 2019 году 100,8 млн руб. Чтобы поддержать "Первый канал", в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента (" Первый канал" ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах).
РБК 10:57
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Политика
Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США
Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Футбол
Йович согласился перейти в «Милан»
«Милан» стал ближе к трансферу нападающего «Реала» Луки Йовича. Игрок дал согласие на переход в стан «красно-черных».
Soccer.ru 09:36
Авто
Новая Skoda Octavia Scout удивила выбором привода
Модель Skoda Octavia четвёртого поколения обзавелась уже традиционной приподнятой версией Scout.
Драйв 05:06
Общество
Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца
Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:39
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Главврач Коммунарки Денис Проценко отправится в Дагестан
Зори Табасарана 08:01
Кино
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel.
Lenta.ru 11:21
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета вчера в 07:15
Происшествия
На Ефремова надели электронный браслет
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели на актера Михаила Ефремова электронный браслет для осуществления контроля за соблюдением артистом домашнего ареста, под который его накануне отправил суд после ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.
Известия 12:34
Происшествия
Владелец пристани в Волгограде оправдан по делу о гибели 11 человек
Как сообщает РИА Новости, Леонид Жданов оправдан, так как «суд не установил причинно-следственной связи с наступившими последствиями».
Говорит Москва 11:21
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
AvtoVolgograda.ru 08 июня в 07:08
Происшествия
В Новой Москве обрушился автомобильный мост
В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 11:32
Общество
Связанная с Мамутом компания подала иск против владельца Nginx в США
Компания Nginx была приобретена американской F5 Networks в 2019 году за $650 млн. 12 декабря Rambler Group заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx, поскольку софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов.
Коммерсантъ 11:12
Экономика
Недельная инфляция в России замедлилась до нуля
Инфляция в России в период с 2 по 8 июня замедлилась до нуля после двух недель на уровне 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 12:01
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ 10:18
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04