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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно снизились на 0,9%

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,1 миллиона баррелей — до 54,3 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США снизились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 231,5 миллиона баррелей.В источнике
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REGNUM

Рост цен на нефть будет недолгим — PVM

REGNUMвчера в 14:02
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

ГЛАС.RUвчера в 11:04
Финмаркет

Запасы нефти в США упали за период с 4 сентября по 11 сентября на 4389 тыс. баррелей, бензина - упали на 381 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:31
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что означает недельный рост добычи нефти в США

ПРАЙМвчера в 13:29
Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,4 млн баррелей

Rambler News Serviceвчера в 11:16
Profinance.ru

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ruвчера в 10:54
Интерфакс

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Интерфаксвчера в 01:44

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомостивчера в 07:26
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
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Солдат ВСУ подорвался на гранате в Донбассе

Военнослужащий ВСУ погиб возле поселка Новотошковское в Донбассе в результате неосторожного обращения с гранатой, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил (ООС).
ФАНвчера в 03:33

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.
РИА Новостивчера в 12:37
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В Госдуме просят наказать СМИ после скандала в храме Калининграда

Депутат Госдумы от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев хочет направить в Генпрокуратуру письмо из-за разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ «громких заголовков» про осквернение православного источника в Калининграде.
URA.Ru18:26
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Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Утвержденный проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предусматривает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10% и сокращение госпрограммы вооружений на 5%, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 16 сентября.
Известиявчера в 15:49
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Власти США пообещали американцам «почти бесплатную» вакцинацию

К распределению препарата приступят «в экстренном режиме» через 24 часа после одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заявил советник президента США Дональда Трампа Скотт Атлас.
Ридус19:21

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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