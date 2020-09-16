Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,4 млн баррелей
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Неделей ранее запасы выросли на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 416 тыс. баррелей в сутки – до 5 млн баррелей в сутки.В источнике
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