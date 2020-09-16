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Rambler News Service
Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,4 млн баррелей

Неделей ранее запасы выросли на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 416 тыс. баррелей в сутки – до 5 млн баррелей в сутки.В источнике
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News.ru

Цены на нефть выросли на новостях о снижении запасов в США

News.ru01:26
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

ГЛАС.RU11:04
ПРАЙМ

Сейчас не время покупать акции «широким фронтом»

ПРАЙМ11:15
REGNUM

API отчитался о резком сокращении запасов нефти в США

REGNUM10:57
Ореанда-Новости

Нефть подорожала на 1.5%, цена барреля Brent выросла до 41 доллара

Ореанда-Новости01:51
Интерфакс

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Интерфакс01:44
Финмаркет

Запасы нефти в США упали за период с 4 сентября по 11 сентября на 4389 тыс. баррелей, бензина - упали на 381 тыс. баррелей

Финмаркет10:31

Убивший 77 человек норвежский террорист Брейвик попросил об УДО

Норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь в 2011 года, в ходе которых погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, пишет газета VG со ссылкой на адвоката Брейвика.
Sputnik Грузия08:48
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В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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В Белоруссии предъявили обвинения оппозиционерке Колесниковой

Минск, 16 сентября 2020, 18:11 — REGNUM Обвинение в публичных призывах к захвату власти предъявлено члену президиума так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщили 16 сентября в СК Белоруссии.
REGNUM11:11
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В Кремле сочли преждевременным прогнозирование «нормандского саммита»

В Москве считают преждевременным говорить о проведении очередной встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), так как парижские договоренности еще не выполнены.
Известия11:32

Первые обзоры GeForce RTX 3080 Founders Edition

Производительность Как утверждает производитель, новая графическая серия GeForce RTX 3000 обеспечивает гигантский скачок в производительности необработанной графики, основанной на новейшей архитектуре Ampere от NVIDIA и произведенной по 8-нм техпроцессу Samsung.
MobiDevices11:31

«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10