Запасы нефти в США неожиданно снизились на 0,9%
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Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,1 миллиона баррелей — до 54,3 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США снизились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 231,5 миллиона баррелей.В источнике
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