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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно снизились на 0,9%

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,1 миллиона баррелей — до 54,3 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США снизились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 231,5 миллиона баррелей.В источнике
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Финмаркет

Запасы нефти в США упали за период с 4 сентября по 11 сентября на 4389 тыс. баррелей, бензина - упали на 381 тыс. баррелей

Финмаркет10:31
News.ru

Цены на нефть выросли на новостях о снижении запасов в США

News.ru01:26
ПРАЙМ

Сейчас не время покупать акции «широким фронтом»

ПРАЙМ11:15
REGNUM

API отчитался о резком сокращении запасов нефти в США

REGNUM10:57
Интерфакс

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Интерфакс01:44
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

ГЛАС.RU11:04
Эхо Москвы

Нефть немного подорожала

Эхо Москвы22:04

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10

Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила газета VG со ссылкой на адвоката заключенного.
РИА Новости06:50
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МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной

16 сентября стало известно, что Украина закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Белоруссией, где находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть на территорию Украины.
RT на русском11:42

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
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