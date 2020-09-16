Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США
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Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве 16 сентября составила $41,15 за баррель, что на $0,62 (1,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,92 (2,3%).В источнике
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