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Интерфакс
Интерфакс

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве 16 сентября составила $41,15 за баррель, что на $0,62 (1,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,92 (2,3%).В источнике
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REGNUM

Рост цен на нефть будет недолгим — PVM

REGNUMвчера в 14:02
Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,4 млн баррелей

Rambler News Serviceвчера в 11:16
Profinance.ru

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ruвчера в 10:54
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что означает недельный рост добычи нефти в США

ПРАЙМвчера в 13:29
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

ГЛАС.RUвчера в 11:04
Финмаркет

Запасы нефти в США упали за период с 4 сентября по 11 сентября на 4389 тыс. баррелей, бензина - упали на 381 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:31
Интерфакс

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Интерфаксвчера в 01:44

В ЕП призвали ввести санкции против RT из-за поддержки Лукашенко

Депутаты Европейского парламента от партии «Зелёные — Европейский свободный альянс» выступили с инициативой о введении санкций против сотрудников RT за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русскомвчера в 15:54
5

Лукашенко допустил переориентировку грузопотоков с Балтии на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если со стороны Москвы будут предложены не худшие условия.
Лукашенко допустил переориентировку грузопотоков с Балтии на Россию
RT на русскомвчера в 13:42
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Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:18
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 13:33
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфаксвчера в 12:45
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Брайан Орсер прокомментировал уход Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер сообщил в интервью RT, что несколько дней назад Евгения Медведева, находящаяся в Москве, в очередной раз связалась с ним и обсудила возможность возвращения к Этери Тутберидзе.
Московский Комсомолецвчера в 15:45

«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUMвчера в 01:51
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