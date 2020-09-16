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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно снизились на 0,9%

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,1 миллиона баррелей — до 54,3 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США снизились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 231,5 миллиона баррелей.В источнике
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Rambler News Service

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,4 млн баррелей

Rambler News Service11:16
ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно снизились на 0,9%

ПРАЙМ10:38
Финмаркет

Запасы нефти в США упали за период с 4 сентября по 11 сентября на 4389 тыс. баррелей, бензина - упали на 381 тыс. баррелей

Финмаркет10:31
ГЛАС.RU

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

ГЛАС.RU11:04
Profinance.ru

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ru10:54
REGNUM

API отчитался о резком сокращении запасов нефти в США

REGNUM10:57
Интерфакс

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Интерфакс01:44

Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников

Число увольняющихся со службы сотрудников белорусской милиции примерно соответствует числу ушедших в отставку в аналогичном периоде прошлого года, поэтому говорить о "массовом оттоке" из МВД не приходится.
ТАСС07:16
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В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости11:44
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В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ru10:57
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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США начали испытания истребителя нового поколения

Прежде чем будет принято решение начать серийное производство истребителей нового поколения, необходимо определиться, сколько самолетов ВВС США собираются приобрести и когда они планируют начать их закупку - то есть рассмотреть все варианты, которые могут повлиять на бюджет 2022 финансового года.
Газета.Ru08:07
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