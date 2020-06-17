Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЗапасы нефти в США обновили исторический рекорд

Запасы нефтепродуктов в США выросли до нового исторического максимума. За минувшую неделю американские нефтехранилища заполнились еще на 1,2 млн. баррелей. Сейчас резервуары для хранения нефти заполнены на 539,28 млн. баррелей.
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Запасы нефти в США обновили исторический рекорд

ГЛАС.RUвчера в 11:07

США за неделю сократили добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки

ТАССвчера в 10:42

В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда

Газета.Ruвчера в 10:52

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,2 млн баррелей

Rambler News Serviceвчера в 10:47

Запасы нефти в США обновили исторический рекорд

Вестник Кавказавчера в 10:58

Запасы нефти в США за неделю выросли до нового исторического рекорда в 539,3 млн баррелей

ПРАЙМвчера в 10:38

Запасы нефти в США выросли за период с 5 июня по 12 июня на 1215 тыс. баррелей, бензина - упали на 1666 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:32
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в России умерли из-за коронавирусной инфекции, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Экспресс газета вчера в 08:01
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости 16 июня в 06:40
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Футбол

«Спартак» собирается расстаться с Баду

Сообщается, что "Спартак" ищет варианты дальнейшего трудоустройства для защитника Кенту Баду.
Soccer.ru 04:06
Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
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Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
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Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

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Происшествия

В Ивановской области обрушился переход между зданиями предприятия

Один человек пострадал, местонахождение второго устанавливается после обрушения реконструируемого перехода на хлопчато-бумажном комбинате в Тейково Ивановской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:46
Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
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Экономика

В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».
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Интернет

Функция записи голосовых сообщений появилась в Twitter

В соцсети Twitter появилась возможность записывать голосовые сообщения и прикреплять их к твитам.
Русская Планета 01:02
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
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Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер»

Режиссёр нового проекта Пабло Ларраина Кристен Стюарт выбрали на роль принцессы Дианы в новом фильме "Спенсер".
Inc-news.ru вчера в 19:07
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Происшествия

В Крыму скончались два пациента с коронавирусом

Симферополь, 18 июня 2020, 11:12 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму скончалось два пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:12
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции после беспорядков в Дижоне, передаёт радиостанция Europe 1.
РИА Новости 04:27
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Общество

В России за сутки выявлено 7790 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 7790 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Афиша Daily 04:00
Космос

Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»

Навигационный спутник «Глонасс-М» с системным номером 731, который работал на орбите десять лет вместо семи положенных, заменят резервным аппаратом.
News.ru вчера в 18:51
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Армия и оружие

Пентагон разработал стратегию обороны в космосе

Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе".
Российская газета вчера в 17:45
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Футбол

«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью

LiveSport.ru вчера в 15:00
Экономика

Как устанавливать зарплату исходя из часовой ставки?

Рассмотрим пример, какая будет зарплата работника, если ему установить зарплату исходя из минимальной часовой ставки и исходя из месячного МРОТ при прочих равных условиях.
Бухгалтерия.ру 15 июня в 04:47
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Здоровье

В Свердловской области за сутки подтвердили 231 случай коронавируса

В Свердловской области за последние сутки медики подтвердили 231 случай коронавирусной инфекции.
АиФ Урал 16 июня в 03:41
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Политика

Верховная рада отклонила программу деятельности кабмина Украины

Верховная рада Украины в четверг, 18 июня, отказалась утвердить программу деятельности кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Известия 04:41
Здоровье

Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
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Происшествия

Известный российский философ покончил с собой

Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
Lenta.ru 04:10
Общество

Результаты ЕГЭ станут известны до 15 августа

Выпускники получат результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до 15 августа, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Коммерсантъ 04:51
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