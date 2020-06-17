Энергетика
ГЛАС.RUЗапасы нефти в США обновили исторический рекорд
Запасы нефтепродуктов в США выросли до нового исторического максимума. За минувшую неделю американские нефтехранилища заполнились еще на 1,2 млн. баррелей. Сейчас резервуары для хранения нефти заполнены на 539,28 млн. баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Политика
Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о возможности введения санкций против китайских должностных лиц, якобы причастных, по версии Вашингтона, к притеснению уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Взгляд.ру 16:32
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.
Российская газета 19:30
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Футбол
Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес назвал Роналду самым сложным соперником за карьеру
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес ответил на вопрос, против кого ему было тяжелее всего действовать.
Матч ТВ 20:05
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня вчера в 03:15
Происшествия
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
РИА Новости вчера в 17:38
Здоровье
Врачи Ленобласти разработали способ лечения коронавируса без ИВЛ
В Ленинградской области врачи разработали новый способ лечения тяжелых случаев коронавируса без ИВЛ, сообщает «Доктор Питер».
Санкт-Петербургские ведомости 11:15
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости 08:29
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
Здоровье
Глава Болотнинского района заявила о тяжёлой ситуации с коронавирусом
Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 14:11
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Технологии
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ 19:04
Происшествия
Россиянин обвинил майора МВД в пьяной езде и был схвачен спецназом
В городе Куйбышев Новосибирской области спецназом схвачен россиянин Ваграм Газарян, который ранее обвинил майора МВД в пьяной езде.
Lenta.ru 13:25
Космос
SpaceX планирует строить плавучий космодром
По словам Илона Маска, SpaceX будет использовать космодром для отправки своих новых ракет на Луну, Марс, а также для гиперзвуковых путешествий на Земле.
Вести.Ru 06:30
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила появившуюся в сети информацию о своей беременности.
Аргументы и Факты вчера в 14:41
Общество
На Сахалине оценили первые экономические последствия коронавируса
В первом квартале 2020 года фонд ОМС получил доходы в размере 6038298500 рублей, это 25,5 процента от утвержденного плана.
Сахалин.Инфо вчера в 18:31
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Общество
Избирательные счета соперника Лукашенко заблокировали
Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.
Lenta.ru 11:41
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета 08:01