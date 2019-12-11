Энергетика

Вести.ФинансВести.ФинансЗапасы нефти в США слабо выросли за неделю

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, уменьшилась на 100 тыс. до 12,8 млн баррелей в день. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, увеличились на 3,4 млн баррелей до 40,4 млн.
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