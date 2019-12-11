Энергетика
Вести.ФинансЗапасы нефти в США слабо выросли за неделю
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, уменьшилась на 100 тыс. до 12,8 млн баррелей в день. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, увеличились на 3,4 млн баррелей до 40,4 млн.
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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
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Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа
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Американский общественно-политический еженедельник Time назвал человеком года шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг, пишут «Ведомости».
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В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
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Основателем бренда Gordon Murray Automotive является известный автомобильный конструктор Гордон Марри, который работал над множеством дорожных и гоночных машин, а самым известным проектом инженера является культовый суперкар McLaren F1.
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Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
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Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош назвал сроки уничтожения Украины.
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