Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗапасы нефти в США снизились до почти годового минимума

Неделей ранее запасы снизились на 4,8 млн баррелей — до 423 млн баррелей. В последний раз на уровне ниже 417 млн баррелей запасы нефти в США находились в середине октября 2018 года.
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