Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЗапасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны. При этом аналитики Bloomberg называли другую цифру.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,77 млн баррелей

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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:53, Вашингтон
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