Энергетика
Российская газетаЗапасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей
Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны. При этом аналитики Bloomberg называли другую цифру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6981 источник, обновлено в 09:11, Вашингтон
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Футбол
Адвокат: Кокорин и Мамаев смогут покидать территорию России
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и форвард «Зенита» Александр Кокорин смогут покидать территорию России после условно-досрочного освобождения из колонии.
RT на русском 08:15
Хоккей
Лукашенко захотел провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной
Белоруссия могла бы принять Олимпийские игры в сотрудничестве с Россией или Украиной.
Труд 07:28
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Армия и оружие
Вашингтон перебросил в Европу стратегический бомбардировщик B-52
Ранее Вашингтон перебросил в Британию два стратегических бомбардировщика-«невидимки» B-2 Spirit. B-52 производился в середине прошлого века.
Государственные Вести 06:15
Экономика
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых", — заявил Путин на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме.
Московский Комсомолец вчера в 04:27
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 08:30
Происшествия
В ЦИК прокомментировали нападение на Памфилову в её доме
RT на русском 06:13
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов
Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.
РБК 08:00
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Названы страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Днем ранее были названы самые пьющие страны Европы.
Известия 06:38
Хоккей
Ближайший матч «Салавата Юлаева» начнётся с минуты молчания
Фото: sport.bigmir.net Президент КХЛ объявил, что все матчи регулярного чемпионата, которые состоятся 7-го сентября, начнутся с минуты молчания.
Телеканал UTV 08:27
Баскетбол
Сборная России проиграла полякам на Кубке мира
На первом групповом этапе россияне были сильнее Нигерии и Кореи, проиграв только аргентинцам.
LiveResult.Ru 08:08
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Финансы
Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
BFM.ru 08:41
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Культура
Назарбаев завтра откроет павильон «Казахстан» на ВДНХ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев завтра примет участие в открытии нового павильона "Казахстан" на ВДНХ в Москве в рамках Дней культуры Казахстана в России.
Вестник Кавказа 08:37
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Кино
Нейросеть реалистично заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»
Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.
Planet Today 05:46
Политика
Илон Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной им Tesla
Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.
Lenta.ru 05:46
Наука
Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера
Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.
RuNews24.ru 03 сентября в 02:54
Происшествия
В Крыму нашли тело пассажирки с затонувшего прогулочного катера
Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму прогулочного катера.
РБК 08:41
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10