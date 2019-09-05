Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЗапасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны. При этом аналитики Bloomberg называли другую цифру.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Запасы нефти в США за неделю упали в 2 раза больше, чем ожидалось

ПРАЙМвчера в 11:09

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,77 млн баррелей

ТАССвчера в 11:21

Реакция нефти на данные по запасам в США

Profinance.ruвчера в 11:15

Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

Российская газетавчера в 21:06

Запасы нефти в США упали за период с 23 августа по 30 августа на 4771 тыс. баррелей, бензина - упали на 2396 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 11:02

Нефть подешевела на данных о запасах в США

Взгляд.рувчера в 02:16

Цена на нефть вновь превысила $60

REGNUMвчера в 00:10
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Футбол

Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Lenta.ru 02:55
Политика

Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

Российская газета 02:47
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с британским бойфрендом Джоном Уорреном

Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен признался, что актриса Любовь Толкалина разбила ему сердце.
Popcornnews.ru 04:30
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Происшествия

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

ТАСС 04:35
Шоу-бизнес

Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова

Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Политика

Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора и Курилы

Напомним, Россия и Япония все еще не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 03:25
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Здоровье

Электронные сигареты спровоцировали вспышку легочных заболеваний

Оказалось, что 90% пострадавших от легочных и респираторных заболеваний в Америке курили электронные сигареты со смесями, содержащими тетрагидроканнабинол – активное вещество марихуаны.
Сибмеда 00:18
Политика

В конгрессе США выступили против возвращения России в G7

Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия

В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери

Известия вчера в 15:27
Кино

Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»

Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Политика

В Китае Меркель сидя прослушала гимны

Expert.ru 00:32
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
Общество

Объявлен конкурс на строительство станции метро «Спортивная»

Станцию метро «Спортивная» строят к предстоящему молодежному чемпионату мира 2023 года.
РБК Новосибирск 03:33
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Происшествия

Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

REGNUM вчера в 09:58
Космос

Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн

347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Здоровье

Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА Новости 02:53
Общество

Кабмин выделил средства на закупку иностранных лекарств для детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
RT на русском вчера в 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное