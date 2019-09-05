Энергетика
Российская газетаЗапасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей
Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны. При этом аналитики Bloomberg называли другую цифру.
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Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
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Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
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Любовь Толкалина рассталась с британским бойфрендом Джоном Уорреном
Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен признался, что актриса Любовь Толкалина разбила ему сердце.
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Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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Коммерсантъ 02:22
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OAnews вчера в 09:54
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Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора и Курилы
Напомним, Россия и Япония все еще не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.
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Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
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В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
РИА Новости вчера в 22:17
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В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
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В Китае Меркель сидя прослушала гимны
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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
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Объявлен конкурс на строительство станции метро «Спортивная»
Станцию метро «Спортивная» строят к предстоящему молодежному чемпионату мира 2023 года.
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Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
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Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
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347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
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Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей
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Общество
Кабмин выделил средства на закупку иностранных лекарств для детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
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