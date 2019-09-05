Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны. При этом аналитики Bloomberg называли другую цифру.

Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Происшествия Навальный сообщил об обысках в ФБК Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.

Музыка В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.

Космос В пузырях Ферми происходит что-то странное Считается, что гамма-излучение в пузырях Ферми формируется за счет космических лучей, представляющих собой высокоэнергетические частицы.

Экономика Завод Sollers в Приморье планирует увеличить выпуск двигателей в 6 раз Завод по производству двигателей Mazda во Владивостоке «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» собирается в 2020 году увеличить выпуск двигателей Skyactiv-G в шесть раз.

Политика «Интерфакс» узнал о включении Сенцова и Вышинского в список на обмен Собеседник «Интерфакса» уточняет, что Киев собирался выдать журналиста Кирилла Вышинского, свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха, а также бывших офицеров ВСУ Одинцова и Баранова, осуждённых за госизмену.

Политика Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства в их решение.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Политика Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком 15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Премьер Малайзии не верит, что ССГ установила стрелявших по MH17 Премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что ему сложно поверить в то, что Совместной следственной группе удалось установить, кто именно стрелял по потерпевшему крушение на востоке Украины Boeing MH17.

Армия и оружие Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».

Политика Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям Путин отметил, что уже к сегодняшнему дню разработан и принят целый ряд мер, который связан с либерализацией, разговоры об этом президент вел с Генпрокуратурой и председателем Верховного суда.

Авто Mini возродит имя Traveler для минивэна на базе BMW i3 В чисто электрической форме новая модель Mini станет наследником BMW i3.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Здоровье Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).