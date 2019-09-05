Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны. При этом аналитики Bloomberg называли другую цифру.

Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

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