Энергетика

РБКРБКЗапасы нефти в США выросли до рекордного уровня

В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).
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Запасы нефти в США достигли исторического рекорда

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Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,7 млн баррелей

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В США скопилось рекордно много нефти

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Американские запасы нефти возросли до рекордных показателей

Газета.Ru10:54

Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,72 млн баррелей

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ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

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Вести.Ru 15:38
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Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

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iReactor 08 июня в 12:00
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Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

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Экономика

«Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором»

Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
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Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

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Общество

Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде

Военная ракета упала в районе "зеленой зоны" рядом с посольством США в столице Ирака.
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Космос

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Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
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Общество

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
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Кино

Disney готовит мюзикл с песнями Лайонела Ричи

Кинокомпания Disney разрабатывает мюзикл, в основу которого лягут песни Лайонела Ричи.
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Кино

Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
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Авто

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Общество

Сотни россиян в апреле выехали за рубеж при закрытых границах

В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года, сотни россиян, несмотря на закрытие границ и введение режима самоизоляции, выехали за рубеж.
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
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Происшествия

Полиция в Краснодаре разыскивает участников конфликта со стрельбой

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МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщается на сайте МОК.
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Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
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