Энергетика

РБКРБКЗапасы нефти в США выросли до рекордного уровня

В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).
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В США скопилось рекордно много нефти

Lenta.ru14:02

Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня

РБК13:07

Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,72 млн баррелей

ТАСС10:45

Минэнерго США сообщило о рекордных запасах нефти в стране

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Американские запасы нефти возросли до рекордных показателей

Газета.Ru10:54

Запасы нефти в США достигли исторического рекорда

RT на русском11:08

За 3 месяца нефтедобыча в США упала на 2 млн. баррелей в сутки

Саминвестор10:53
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,3K
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1,1K
Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Технологии

«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст

Мир новостей вчера в 10:01
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Наука

Названа еще одна причина часто мыть руки

Ученые рассказали, почему важно часто мыть руки.
Evo-rus.com 02:42
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Общество

Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму

Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис вчера в 09:25
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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Наука

На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней

Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.
Pravda.Ru 09:16
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Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
77
Экономика

Украина 11 июня ожидает первый транш МВФ по новой программе

"Первый транш в объеме $2,1 млрд должен поступить на Украину 11 июня 2020 года и будет направлен в государственный бюджет", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Здоровье

Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19

Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
ГТРК Чувашия 11:59
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Происшествия

В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба

На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
26
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
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Политика

Климкин предложил «отобрать» Крым у России

Бывший глава МИД Украина Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым и предложил «отобрать» полуостров.
Известия 16:41
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Космос

Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon.
Газета.Ru 16:24
5
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
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Происшествия

В Москве потушили пожар в подвале ресторана «Тонгал»

ТАСС 16:59
Кино

HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
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Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Актёр отправлен под домашний арест. Выслушав мнения сторон, суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Телеканал ОТВ вчера в 15:23
7K
Политика

Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
88
Политика

В МИД РФ назвали условие открытия границы с Белоруссией

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что граница между Россией и Белоруссией откроется, как только угроза коронавируса пойдет на убыль.
Общественная служба новостей 13:41
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Гаджеты

Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре

Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
1
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
59
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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