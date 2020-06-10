Энергетика

РБКРБКЗапасы нефти в США выросли до рекордного уровня

В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).
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