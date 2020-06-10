В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).

Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко. 839

Наука Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов. 31

Экономика ФРС США сохранила нулевую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%. 77

Игры Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без. 1

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 39

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 205

Игры Опубликован геймплейный видеоролик Port Royale 4 Разработчики из студии Gaming Minds совместно с издательством Kalypso представили общественности видеозапись игрового процесса новой стратегии Port Royale 4. Известно, что официальный релиз Port Royale 4 состоится уже совсем скоро.

Общество В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году". 17

Армия и оружие Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. 42

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 2,1K

Экономика Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года. 10

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 54