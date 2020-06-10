Энергетика
РБКЗапасы нефти в США выросли до рекордного уровня
В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).
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Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Кино
Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру вчера в 10:16
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин
Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов.
МонаВиста 13:50
Здоровье
Лимаренко: пандемию мы не победим, ждем вакцину
Валерий Лимаренко особо подчеркнул, что в Сахалинской области нет ни одного летального случая.
Сахалин.Инфо 03:10
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе в торговом центре в Москве
По информации Telegram-канала Mash, мужчина выстрелил в охранника на выходе из «Ашана» в ТЦ «Капитолий».
Говорит Москва 14:46
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Общество
Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Наука
Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру
ТАСС Наука 04:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти
Президент РФ Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.
Вести.Ru 11:14
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Здоровье
Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков
10 июня в Псков прибыла вторая бригада медиков из Москвы, сообщает Псковское агентство информации.
Псковская правда 14:41
Игры
Опубликован геймплейный видеоролик Port Royale 4
Разработчики из студии Gaming Minds совместно с издательством Kalypso представили общественности видеозапись игрового процесса новой стратегии Port Royale 4. Известно, что официальный релиз Port Royale 4 состоится уже совсем скоро.
Vevby.ru 17:54
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Экономика
Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал
В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41