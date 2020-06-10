Энергетика
RT на русскомЗапасы нефти в США достигли исторического рекорда
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года. При этом отмечается, что запасы на крупнейшем в Соединённых Штатах терминале в Кушинге уменьшились на 2,3 млн баррелей и составили 49,4 млн.
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Автоспорт
Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Происшествия
По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского
Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
Русский Запад 11:52
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
Армия и оружие
В США вышел из строя новейший авианосец
Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru вчера в 14:44
Здоровье
Вторая бригада московских медиков прибудет в Псков
Ещё шесть медицинских бригад из Москвы окажут поддержку врачам в регионах. Одна из бригад уже направилась в Псковскую область.
Псковское агентство информации 12:48
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму
Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис вчера в 09:25
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Общество
KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle К слову, многие звезды шутили по поводу отдыха в столь жестких условиях.
Вокруг ТВ 15:12
Экономика
В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза вчера в 05:17
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Происшествия
Преступник изнасиловал и убил двух девочек в Самарской области
В августе 1994-го года Рыльков в Тольятти обманом заманил не знакомую ему 16-летнюю девочку в лес, изнасиловал ее и причинил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Kursk.com 14:39
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Общество
В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле
В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 12:43
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Блогер показала свалку суперкаров в Дубае.
Дни24 13:00
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей распространила в среду доклад, в котором содержатся предложения по новым санкциям против России.
РИА Новости 14:28
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Происшествия
Дело в отношении саратовского застройщика Белича развалилось в суде
Саратовский застройщик Владимир Белич, которого обвиняли в мошенничествах на сотни миллионов рублей, злоупотреблениях полномочиями, а также в отмывании незаконно полученных денежных средств, оправдан по нескольким эпизодам, а по остальным – признан виновным, но освобожден от наказания.
Saratovnews 12:38
Армия и оружие
Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
Политика
Польша с 13 июня откроет границы со странами Евросоюза
Польша с 13 июня откроет границы для граждан стран Евросоюза.
РЕН ТВ 10:48