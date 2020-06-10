Энергетика

RT на русскомRT на русскомЗапасы нефти в США достигли исторического рекорда

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года. При этом отмечается, что запасы на крупнейшем в Соединённых Штатах терминале в Кушинге уменьшились на 2,3 млн баррелей и составили 49,4 млн.
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В США вышел из строя новейший авианосец

Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
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Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

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Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

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Польша с 13 июня откроет границы со странами Евросоюза

Польша с 13 июня откроет границы для граждан стран Евросоюза.
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