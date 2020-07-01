Энергетика
ПРАЙМЗапасы нефти в США за неделю снизились до 533,5 млн баррелей
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,2 миллиона баррелей, до 45,6 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 256,5 миллиона баррелей.
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При необходимости оказания экстренной медпомощи жителей принимают без ограничений.
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ProstoProSport 14:29
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Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
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Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
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Lenta.ru 14:53
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» 90 млн долларов
Польская PGNiG в скором времени вернет «Газпрому» 90 миллионов долларов, поскольку российская компания выплатила слишком большую компенсацию.
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Общество
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Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
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В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
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Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
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Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
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