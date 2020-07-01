Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЗапасы нефти в США за неделю снизились до 533,5 млн баррелей

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,2 миллиона баррелей, до 45,6 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 256,5 миллиона баррелей.
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США снизили запасы нефти на 1,3% за неделю

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Путин выступит с обращением к гражданам

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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия 20:35
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Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
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Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае растет

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Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

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С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
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Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам

Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года.
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Стало известно, почему можно не устанавливать обновление на смартфон

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В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

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ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
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Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
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