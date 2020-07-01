Энергетика
ПРАЙМЗапасы нефти в США за неделю снизились до 533,5 млн баррелей
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,2 миллиона баррелей, до 45,6 миллиона. Кроме того, запасы бензина в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 256,5 миллиона баррелей.
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Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
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Ведомости 19:50
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 08:59
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили 10:57
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
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Общество
В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ
Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru 19:09
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Политика
Олег Хорохордин сдал тест на коронавирус. Результат отрицательный
Результат оказался отрицательным, вирус не выявлен, сказал пресс-секретарь главы Михаил Максимов.
Новости Горного Алтая 12:09
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета вчера в 05:28
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Общество
ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию
Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 19:41
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия 29 июня в 15:44
Транспорт
Область ищет, кто будет возить людей на маршрутах №117, №222 и №333
Тендер на осуществление перевозок разместило ГКУ "Управление транспорта и дорожного мониторинга Сахалинской области", максимальная цена закупки — 68 294 635 рублей, средства выделят из областного бюджета.
Сахалин.Инфо 20:59
Общество
Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае растет
ИЦК, лучше всего дела с заболеваемостью COVID-19 обстоят на Сахалине При этом картина в Хабаровском крае все равно далека от спокойной, пика заболеваемости так и не видать, а очередная вспышка инфекции отмечена в детском саду, где заболел один из воспитанников.
Vostok.Today 17:38
Авто
Kia представил седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Презентация мировой версии нового Kia K5 состоялась в конце прошлого года.
Новые автомобили 12:07
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews 13:21
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
Общество
Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам
Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года.
РБК вчера в 11:02
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск, 30 июня 2020, 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 00:42
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ 15:53
Гаджеты
Стало известно, почему можно не устанавливать обновление на смартфон
Генеральный директор ИА "Telecom Daily" Денис Кусков объяснил, почему иногда можно не устанавливать очередное обновление на свой гаджет.
Online47.ru 20:57
Армия и оружие
В Австралии выделят почти $1 млрд на укрепление кибербезопасности
Канберра, 1 июля 2020, 08:45 — REGNUM Правительство Австралии потратит 1,35 млрд австралийских долларов (около 926,1 млн долларов США) в течение следующих десяти лет на укрепление системы безопасности в киберпространстве, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
REGNUM 01:45
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Evo-rus.com 13:50
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Политика
ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
РБК 08:52
Экономика
Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru 11:32