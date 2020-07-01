Энергетика
Газета.RuВ США нефтяные запасы снизились на 1,3% за неделю
В США коммерческие запасы нефти снизились за неделю на 7,2 миллиона баррелей, то есть на 1,3%, пишет минэнерго страны. Отмечается, что сейчас запасы составляют 533,5 миллиона баррелей. До этого показатель три недели подряд превышал исторический рекорд.
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