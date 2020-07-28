Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов на 450 тыс. баррелей.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей

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