Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 4,77 млн баррелей и на 30 августа составили 422,98 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики Bloomberg ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,77 млн баррелей

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