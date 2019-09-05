Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНефть подешевела на данных о запасах в США

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Давление на рынок нефти в четверг оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 401 тыс. баррелей после сокращения на 11 млн баррелей неделей ранее.
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