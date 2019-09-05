Энергетика
Взгляд.руНефть подешевела на данных о запасах в США
Давление на рынок нефти в четверг оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 401 тыс. баррелей после сокращения на 11 млн баррелей неделей ранее.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Вести.Ru 09:32
Авто
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Космос
В угольной шахте в России обнаружили древний корабль пришельцев
Диаметр диска составлял 1,2 метра, а вес достигал 200 килограммов. По мнению Уоринга, шахтеры обнаружили беспилотный корабль инопланетян.
UfacityNews.ru 03 сентября в 04:02
Культура
В Латвии набросились на Вайкуле за общение с залом на русском
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Юрмале она разговаривала со сцены в основном на русском языке, сообщает Sputnik Латвия.
Sputnik Литва 06:50
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
Прогулочный катер «Камелот» затонул в районе Судака. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
RT на русском 08:17
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Общество
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС 13:35
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
RT на русском 13:45
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Авто
Toyota разработала новую платформу для компактных автомобилей
Новая платформа позволяет регулировать колесую базу, ширину и высоту, предполагая, что японская марка Toyota рано или поздно расширит модельный ряд компактных авто.
CarsWeek.ru 08:41
Хоккей
Звезда «Универа» рассказал о дружбе с кузбасскими хоккеистами
Газета Кемерова вчера в 08:45
Политика
Трамп перевел выделенные на сдерживание России деньги на строительство стены
Президент США Дональд Трамп перевел $771 млн из программы на сдерживание «российской агрессии» на строительство стены на границе с Мексикой, говорится в заявлении члена Сената от Демократической партии Чака Шумер.
Московский Комсомолец 13:54
Политика
В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве
Юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.
RT на русском 12:29
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Шоу-бизнес
Валентина Гафта частично парализовало после инсульта
Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта.
Пятый канал 03:55
Происшествия
В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25
Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.
Государственные Вести вчера в 09:34
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Армия и оружие
Новейший американский бомбардировщик B-21 Raider получит возможность противостоять истребителям
Плеус отметил, что B-21 получит расширенные возможности для самообороны.
ГЛАС.RU 13:16
Хоккей
Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Pravda.Ru 10:59
Политика
Мутко раскритиковал работу МЭР с бизнесменами в Тулуне
Заместитель председателя правительство РФ Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16