Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 4,982 млн баррелей и составили 526,494 млн баррелей по состоянию на 15 мая, сообщает Минэнерго США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 2,15 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,98 млн баррелей

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