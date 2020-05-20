Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю снизились на 4,98 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 4,982 млн баррелей и составили 526,494 млн баррелей по состоянию на 15 мая, сообщает Минэнерго США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 2,15 млн баррелей.
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Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-35
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