Неделей ранее запасы снизились на 700 тыс. баррелей — до 531,5 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 194 тыс. баррелей в сутки – до 5,2 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 5 млн баррелей

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