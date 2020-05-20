Энергетика
Rambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю снизились на 5 млн баррелей
Неделей ранее запасы снизились на 700 тыс. баррелей — до 531,5 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 194 тыс. баррелей в сутки – до 5,2 млн баррелей в сутки.
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Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
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Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, а также входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций, сообщил президент Владимир Путин, открывая совещание по поддержке агропромышленного комплекса в условиях пандемии коронавируса.
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