Энергетика
Rambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю снизились на 5 млн баррелей
Неделей ранее запасы снизились на 700 тыс. баррелей — до 531,5 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 194 тыс. баррелей в сутки – до 5,2 млн баррелей в сутки.
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Комментарии
Общество
В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС.
Известия 11:05
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Общество
Туристический сезон в Греции начнётся 15 июня
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что туристический сезон в стране начнётся 15 июня, когда открываются сезонные отели.
RT на русском 12:05
Кино
Самым популярным кинозлодеем всех времен стал Танос
Культуромания 09:54
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Армия и оружие
Шойгу пообещал провести военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет 26 июля, в день Военно-морского флота (ВМФ), в нем примут участие 46 кораблей и подлодок.
РБК 11:00
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com 00:56
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Политика
Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь.
Lenta.ru 12:24
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Политика
Китай пригрозил США после «ошибочного поздравления» президента Тайваня
Китай пригрозил Соединённым Штатам после "ошибочного поздравления" президента Тайваня Цай Инвэнь по причине её инаугурации от Майка Помпео, американского госсекретаря.
Ореанда-Новости 12:20
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
Видео, судя по мелькнувшему отражению в зеркале одной из ванных комнат замка звездной четы, было снято самой Примадонной.
Слово и Дело вчера в 10:57
Наука
У переболевших простудой может быть защита от коронавируса
Никогда не болевшие COVID-19 люди уже имеют некоторый иммунитет против этого вируса, если они столкнулись с обычной простудой.
MedikForum.ru вчера в 06:56
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 112
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 112, за день до этого умерли 105 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:15
Общество
Власти Москвы обещают разобраться с жалобами на штрафы за нарушение режима изоляции
Ранее господин Лысенко заявлял, что ни один штраф за нарушение режима самоизоляции не был выписан из-за ошибок приложения.
Коммерсантъ 10:58
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Технологии
Полная поддержка приложений Linux появится в Windows 10
Вторая версия системы Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) позволит использовать аппаратное ускорение GPU и запускать Linux-приложения с графическим интерфейсом.
Live24 11:32
Общество
В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу
В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
Газета.Ru 11:09
Шоу-бизнес
Актриса «Сватов» рассказала о неприятных ситуациях на съемках
Слово и Дело вчера в 11:57
Общество
Турция не примет в июне туристов из России
Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов.
ТАСС 11:16
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной зашифровал в ребусе послание для подписчиков
Фанаты разгадали тот ребус и решили, что таким образом известный фотограф намекает на неискренность супруги.
OvideO.ru 12:15
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Здоровье
БСМП в Калининграде закроют из-за коронавируса
Ранее kaskad.tv рассказал о том, что калининградская областная клиническая больница возобновила работу после вспышки коронавируса в «вахтовом» режиме.
Каскад 12:27