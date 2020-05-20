Энергетика
Rambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю снизились на 5 млн баррелей
Неделей ранее запасы снизились на 700 тыс. баррелей — до 531,5 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 194 тыс. баррелей в сутки – до 5,2 млн баррелей в сутки.
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Общество
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 17:36
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в них будут использовать мобильное приложение, рассказал представитель Сбербанка.
Ведомости 02:58
Общество
Для поездки в здравницы им придется сдать анализы
Содержание первого варианта текста рекомендаций Роспотребнадзора для санаториев и курортов стало известно в конце апреля.
Коммерсантъ 16:10
Экономика
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
Коммерсантъ 12:49
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
РИА Новости 20:13
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Общество
В России число выздоровевших за сутки превысило число заражённых
За минувшие сутки в России выявлено 8764 случая заболевания коронавирусом. При этом выписано за этот же день 9262.
Volgogradru 05:55
Наука
Лечебное голодание совместно с витамином С эффективно подавляет рак
Лечебное голодание совместно с витамином С эффективно подавляет раковую опухоль.
Evo-rus.com 16:22
Экономика
В апреле число автокредитов в РФ сократилось в пять раз
Падение в 5,3 раза числа выданных кредитов на покупку автомашин в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года, зафиксировали эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства «Автостат», 20 мая следует из опубликованного ими совместного пресс-релиза.
ИА Красная Весна 04:53
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус 08:10
Здоровье
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 18 мая в 09:05
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
Музыка
Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире
Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34
Фигурное катание
Загитова получила водительские права
Матч ТВ 10:02
Авто
Компания Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня вчера в 01:11
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт вчера в 04:36
Общество
В Кемерове выявили более 1000 нарушителей масочного режима
В среду, 20 мая, на сайте администрации города сообщили о том, что уже выявили более 1000 нарушителей.
Сибдепо 07:52
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Политика
Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ
Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ruposters.ru вчера в 06:24
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
Юрист разъяснила методы оспаривания ошибочных штрафов за нарушение самоизоляции
По словам юриста, задержать за нарушение самоизоляции могут только, если у человека нет при себе паспорта.
Профиль 20:02
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК 17:00