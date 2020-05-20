Неделей ранее запасы снизились на 700 тыс. баррелей — до 531,5 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 194 тыс. баррелей в сутки – до 5,2 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 5 млн баррелей

Общество В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 46

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,9K

Общество Для поездки в здравницы им придется сдать анализы Содержание первого варианта текста рекомендаций Роспотребнадзора для санаториев и курортов стало известно в конце апреля.

Экономика ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов. 35

Общество Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте. 238

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 133

Экономика В апреле число автокредитов в РФ сократилось в пять раз Падение в 5,3 раза числа выданных кредитов на покупку автомашин в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года, зафиксировали эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства «Автостат», 20 мая следует из опубликованного ими совместного пресс-релиза. 5

Здоровье Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 11

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 853

Здоровье Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе 15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе. 52

Здоровье 9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими. 55

Политика Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 585

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 346