Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent превысила $36 за баррель

Цена нефти Brent увеличилась на 4,3%, достигнув $36,14 за баррель, пишет ТАСС. Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
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Цены на нефть поднялась выше $33 за баррель

Накануне.Ru17 мая в 19:28
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