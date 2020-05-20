Энергетика
Rambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю снизились на 5 млн баррелей
Неделей ранее запасы снизились на 700 тыс. баррелей — до 531,5 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 194 тыс. баррелей в сутки – до 5,2 млн баррелей в сутки.
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Комментарии
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Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
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У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
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В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
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Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
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Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой
Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
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Более 100 пациентов уже выписали из временного госпиталя в Кубинке
Из открывшегося в первой декаде мая этого года временного инфекционного госпиталя для больных COVID-19 в подмосковной Кубинке на сегодняшний день уже выписали более 100 выздоровевших пациентов.
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ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
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Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
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Мединский оценил сюжет немецкого телеканала о «советских оккупантах»
Председатель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский предложил подучить историю журналистам немецкого телеканала MDR, выпустившим сюжет о послевоенной оккупации Восточной Германии войсками СССР.
News.ru 15:08
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Московским клубам РПЛ разрешили тренироваться на своих базах
Столичные клубы могут возобновить тренировки на своих базах, находящихся на территории области, в соответствии с протоколом, разработанным РФС и РПЛ.
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В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
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ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
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Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 11:46
Здоровье
О занижении статистики и отсутствии доплат заявили курские врачи
По данным сотрудников медучреждения, никто из персонала, кроме двух работников скорой помощи, не получил обещанных доплат за работу с коронавирусными пациентами.
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Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему»
Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».
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Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM 18 мая в 15:43
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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
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Российская газета 15:25
Политика
В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ
Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 16:23
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Происшествия
Одна из самых дорогих моделей Mercedes разбилась в аварии в Москве
В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей машин марки Mercedes — AMG GTR coupe.
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Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
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Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
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Под Челябинском автомобиль ГИБДД сбил девушку-пешехода
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Помпео оценил ущерб от пандемии коронавируса
США считают, что пандемия коронавируса нанесла в мире ущерб на сумму до 9 триллионов долларов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
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