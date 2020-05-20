Энергетика
Мойка78Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США
На фоне снижения запасов сырья в США мировые цены на нефть пошли в рост. Так, согласно данным торгов, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,85% и составила $36,41 за баррель.
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Цены на нефть штурмуют максимумы с начала кризиса на фоне снижения запасов в США
Вести.Ruвчера в 11:13
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 02:38, Ашберн
Комментарии
Общество
За сутки 3746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО 02:27
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Общество
В Совфеде предложили ввести в КоАП ответственность юрлиц за шум ночью
В Совете Федерации предлагают ввести в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность юридических лиц за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.
Известия 00:50
Общество
За сутки в Воронежской области коронавирус выявили у 20 человек
За прошедшие сутки в Воронежской области коронавирус диагностирован у 20 человек.
De Facto вчера в 02:21
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Происшествия
Полицейские сбили девушку на пешеходном переходе под Челябинском
Свободная Пресса 02:11
Общество
Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.
РБК 00:00
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Технологии
ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе
Специалисты ВТБ сообщили о случаях мошенничества, когда злоумышленники размещают объявления о вакансиях и в ходе общения с кандидатами получают доступ к мобильным телефонам.
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Спорт
Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться, если ее не получится провести в 2021 году.
РБК 01:41
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн 17 мая в 22:51
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала свою квартиру в Нью-Йорке
Ирина Шейк рассказала в эфире Instagram-канала издания Vogue, что в Нью-Йорке, несмотря на распространение коронавирусной пандемии, не запрещены прогулки по городу.
RuNews24.ru вчера в 17:31
Авто
Volkswagen отзывает более 1 тысячи кроссоверов Touareg в России
Росстандарт сообщает об отзыве в России 1 099 автомобилей Volkswagen Touareg, под кампанию подпадают модели, изготовленные в 2019 году.
Тарантас Ньюс вчера в 10:15
Происшествия
Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 19 мая в 06:16
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы
Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Хоккей
Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде
Хоккеист Аким Алиу рассказал, с какими издевательствам столкнулся во время игры в Канаде, передает The Player.
Газета.Ru 19 мая в 20:30
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Общество
В России предложили освободить многодетные семьи от налога на имущество
Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова выступила с инициативной об освобождении многодетных семей от налога на имущество за 2019 год.
Lenta.ru 01:44
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
Газета.Ru вчера в 10:23
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
Общество
Древние курганы вятичей нашли археологи в ТиНАО
Археологи нашли в ТиНАО четыре погребальных земляных сооружения, которые датируются серединой XII — началом XIII столетия.
Вечерняя Москва 00:35