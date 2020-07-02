Энергетика
ИнфоросЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей. По состоянию на 26 июня, они составляли 533,527 млн баррелей, передает ТАСС.
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Минфин США вывел из-под санкций, введенных в связи с общей политикой ограничений против Венесуэлы, четыре нефтяных танкера и компании, которые владеют ими.
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Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне.
Спорт-Экспресс 07:00
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Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 08:00
Шоу-бизнес
«Спасибо недоброжелателям»: Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным
"Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.
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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
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Наша версия 08:15
Авто
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Motor вчера в 16:23
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Во время совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области может быть принято решение о новом снятии ограничений.
Моя Москва.онлайн 10:46
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
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Здоровье
Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день
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Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
Общество
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин
Советский писатель, поэт и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве на 95-м году жизни 26 июня - через месяц после 94-летия.
Российская газета 11:45
Политика
NYT назвала «посредника» между талибами и российской разведкой
27 июня NYT заявила, что Москва тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» (радикальное движение, запрещено в РФ) за убийство солдат США.
Профиль 02:25
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
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Известия вчера в 08:45
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
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REGNUM 30 июня в 02:53
Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160
Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162.
ТАСС 09:51
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
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Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
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Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Вести.Ru 11:17
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Общество
ГИК: в Петербурге не было случаев двойного голосования
В четверг, 2 июля, глава юридического управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа на итоговой пресс-конференции по конституционному плебисциту заявил, что в городе на Неве не было случаев двойного голосования.
Форпост Северо-Запад 10:26