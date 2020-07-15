Энергетика
Rambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю снизились на 7,5 млн баррелей
Неделей ранее запасы выросли на 5,7 млн баррелей — до 539,2 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 1,8 млн баррелей в сутки – до 5,6 млн баррелей в сутки.
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Кино
Киноадаптация Just Cause нашла режиссёра
Игромания.ру вчера в 13:12
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 18:51
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:37
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
Из Токио сообщают о рекордном числе заразившихся коронавирусом
Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии составляет 24 тысячи человек. Умерли от COVID-19 998 жителей Японии.
ИА Красная Весна 00:01
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Финансы
До какого уровня может подняться курс рубля к осени
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15
На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14 июля в 14:35
Авто
Автодилеры начали выдавать номера
Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги не может превышать 500 рублей.
Авторадио 00:20
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 16:39
Авто
Toyota Land Cruiser 200 в РФ получил обновленную спецверсию
Дилеры концерна Toyota в России объявили старт приема заказов на модернизированную топовую модификацию Executive Lounge модели Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 13:49
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Общество
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
Наука
Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири
Аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без воздействия деятельности человечества на состояние климата Земли.
ТАСС Наука вчера в 20:51
Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings вчера в 17:42
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Piter.tv вчера в 07:05
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10