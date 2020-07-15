Неделей ранее запасы выросли на 5,7 млн баррелей — до 539,2 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 1,8 млн баррелей в сутки – до 5,6 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,5 млн баррелей

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