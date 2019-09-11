Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю снизились на 6,9 млн баррелей, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики США. Это снова выше, чем прогнозировали аналитики. Эксперты Bloomberg предрекали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю снизились почти на 7 млн баррелей

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