Энергетика
Дума ТВЗапасы нефти в США за неделю снизились почти на 7 млн баррелей
Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю снизились на 6,9 млн баррелей, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики США. Это снова выше, чем прогнозировали аналитики. Эксперты Bloomberg предрекали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:18, Вашингтон
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Космос
Роскосмос анонсировал сборку российского робота для открытого космоса
Исполнительный директор научно-производственного объединения "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил журналистам дату начала сборки опытных образцов нового отечественного робота "Теледроид".
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Гаджеты
Дизайнер сравнивает число владельцев Android и iPhone в городах мира: показал карту Красноярска
Московский Комсомолец 03:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор
Следует напомнить, что 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье в 3-м раунде.
Замана 02:59
Происшествия
Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
News.ru 10 сентября в 11:50
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Футбол
Экс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»
В петербургском «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год.
Матч ТВ 02:53
Энергетика
Нефтяники получили 140 млрд рублей за дешёвый бензин
Правительство выделило нефтяникам в общей сложности около 140 млрд рублей в качестве компенсации для сдерживания роста цен на бензин.
News.ru вчера в 08:08
Армия и оружие
ВВС Индии решили купить еще 33 российских истребителя
Как сообщает The Economic Times, представители ВВС Индии намерены выступить с предложением о приобретении 33 новых многоцелевых истребителей, в том числе 21 – Миг-29 и 12 – Су-30МКИ.
ИнфоШОС вчера в 07:52
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Общество
Береги стаж смолоду: россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие
В Великобритании назвали самое опасное оружие России
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Экономика
Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Летом 2019 года в Турции значительно выросло число страховых случаев с российскими туристами.
Известия вчера в 08:00
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Происшествия
В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским
Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости вчера в 17:28
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Транспорт
Центральные улицы Петербурга перекрывают из-за крестного хода
Утром в четверг, 12 сентября, улицы в центре Петербурга начали перекрывать из-за крестного хода, посвященного дню памяти князя Александра Невского.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 02:36
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Авто
Новый полный привод Toyota RAV4 — вот как он работает
Благодаря новой системе полного привода Toyota RAV4 следующего поколения получит не только расширенные внедорожные возможности, как обещает компания, но и будет гораздо интереснее вести себя на больших скоростях.
За рулем вчера в 07:44
Политика
Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Гаджеты
Apple представила официально iPhone 11
Фронтальная камера iPhone 11 была обновлена до 12 Мп с широкоугольным объективом.
ГЛАС.RU вчера в 04:05
Происшествия
На Кипре прогремели взрывы на арсенале
"Пожар вспыхнул на арсенале на территории зоны размещения военных объектов, произошло подряд несколько взрывов в восточной части Киринии", - сообщил министр иностранных дел непризнанного государства "Турецкая республика Северного Кипра" Кудрет Озерсай на своей странице в Facebook.
РИА Новости 02:30
Наука
Ученые объяснили, почему люди с возрастом набирают вес
Экономика сегодня 10 сентября в 19:22
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00