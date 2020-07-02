Энергетика
ИнфоросЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей. По состоянию на 26 июня, они составляли 533,527 млн баррелей, передает ТАСС.
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Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Политика
Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин найдет способ поблагодарить россиян за участие в голосовании по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:32
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
VSE42.RU 00:40
Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Кино
Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино
Марго отметила, что во все времена ее любимым режиссером был и остается Квентин Тарантино.
RuNews24.ru 03:58
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости 30 июня в 12:56
Армия и оружие
Каратели обстреляли ЛНР – повреждены три дома
Новостной фронт 06:44
Гаджеты
Honor представила 7-дюймовый смартфон Honor X10 Max
Honor, наконец-то, показала свой новый 7.09-дюймовый смартфон Honor X10 Max, ставший преемником модели Honor X8 Max, выпущенной ещё в 2018 году.
ITZine.ru 07:03
Общество
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Футбол
Два игрока ЦСКА вошли в символическую сборную 25-го тура РПЛ
По итогам двух игровых дней в символическую команду попали футболисты «Уфы», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата».
Metaratings 06:57
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Происшествия
Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач
Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
Политика
Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
Экономика
Глазьев продолжил крестовый поход против Набиуллиной
Некая Анастасия поприветствовала депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксану Дмитриеву, принявшую участие в сессии: «Низкий вам поклон из Нижнего Новгорода за то, что вы против повышения пенсионного возраста!»
Московский Комсомолец 30 июня в 11:16
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18