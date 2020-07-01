Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю снизились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 26 июня, сократились на 7,2 млн баррелей — до 533,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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