Энергетика
ИнфоросЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей. По состоянию на 26 июня, они составляли 533,527 млн баррелей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Кино
В России не смогут снять продолжение мультфильма о Карлсоне
Напомним, советский мультфильм «Малыш и Карлсон» был снят Борисом Степанцевым по мотивам произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен в 1968 году.
ИА Красная Весна 04:17
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
Политика
В Ненецком округе против поправок проголосовали почти 56% избирателей
Почти 56% жителей Ненецкого автономного округа (НАО) проголосовали против внесения изменений в Конституцию России.
ТАСС 04:49
Политика
В Кремле ответили на призыв сенатора США ввести санкции против Путина
В Кремле прокомментировали заявление сенатора США, предложившего ввести ограничительные меры президента РФ Владимира Путина и властей страны за "сговор" с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в России).
Накануне.Ru 03:11
Театры
Предпремьеру спектакля псковский театр покажет на улице в Дни города
Как сообщили "МК в Пскове" в пресс-службе театрально-концертной дирекции, предпремьеру спектакля режиссера Веры Поповой сыграют на пешеходной части улицы Пушкина в Дни города, 26-27 июля.
Московский Комсомолец Псков 04:16
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Армия и оружие
Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57
Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
REGNUM 04:36
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
Игры
Cyberpunk 2077 запустится только на Windows 7 и Windows 10
Компьютерная версия Cyberpunk 2077 использует DirectX 12 в качестве единственного API, а поэтому её можно запустить только на Windows 7 и Windows 10.
Игромания.ру 04:23
Армия и оружие
В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
RuNews24.ru 00:58
Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
Политика
В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина
CT news вчера в 07:02
Футбол
Сане прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане прибыл в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию».
Metaratings 03:08
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
Экономика
ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»
«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Политика
МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений
Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было.
РБК 03:15
Политика
Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем
Вести.Ru вчера в 12:52
Политика
Источники в Кремле посчитали триумфом итоги голосования по Конституции
По словам собеседников агентства, в Кремле не предполагали, что результаты голосования окажутся настолько высокими, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, пандемию коронавируса, а также то, что многие россияне уже открыли дачный сезон.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков
Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
Происшествия
Военного эксперта Неелова приговорили к 7 годам колонии
Военный эксперт Владимир Неелов приговорён городским судом Санкт-Петербурга к семи годам лишения свободы, заявили в объединенной пресс-службе городских судов.
Московский Комсомолец 04:57
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50