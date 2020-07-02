По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей. По состоянию на 26 июня, они составляли 533,527 млн баррелей, передает ТАСС.

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

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