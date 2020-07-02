Энергетика

ИнфоросЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей. По состоянию на 26 июня, они составляли 533,527 млн баррелей, передает ТАСС.
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В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
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Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
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Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
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Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

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Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

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Источники в Кремле посчитали триумфом итоги голосования по Конституции

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Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

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В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет

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