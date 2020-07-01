Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.
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Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
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В Омской области явка на 10:00 составила более 55%
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»
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